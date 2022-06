per Mail teilen

Wie die Handwerkskammer mitteilt, können sich die Besucherinnen und Besucher virtuell oder vor Ort bis kommenden Dienstag darüber informieren, wie sich das Handwerk digitalisiert. Insgesamt gebe es elf Infoveranstaltungen. Beispielsweise könnten Gäste am Donnerstag ab 11:30 Uhr in einer Live-Übertragung einen Einblick in den Berufsalltag eines Elektronikers erhalten. Der Eintritt ist kostenlos.