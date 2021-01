per Mail teilen

Im Donnersbergkreis findet heute der erste digitale "Klima-Talk" statt. Dabei können sich Interessierte künftig regelmäßig über unterschiedliche Energie- und Klimathemen informieren. Die Auftaktveranstaltung richtet sich nach Angaben des Kreises an Bauherren. In der ersten Online-Sprechstunde soll es Tipps zum energetischen Bauen und Sanieren geben – sowie zu aktuellen Förderprogrammen. Der "Klima-Talk" soll künftig an jedem dritten Dienstag im Monat stattfinden. Eine Anmeldung über Internetseite der Kreisvolkshochschule Donnersberg ist nötig.