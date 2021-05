Im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg ist ein Pilotprojekt gestartet, das zur Sauberkeit an Straßen und öffentlichen Plätzen beitragen soll. Nach Angaben der Stadt können Bürger ab sofort überfüllte, dreckige oder kaputte Mülleimer melden – und zwar neuerdings digital. Dazu wurden an allen 26 öffentlichen Mülleimern und Papierkörben QR-Codes angebracht. Wer diesen Code mit dem Handy scannt, kann angeben, was mit dem Mülleimer nicht stimmt – die Meldung wird dann zusammen mit dem Standort direkt an die Straßenreinigung weitergeleitet und nach Angaben der Stadt schnellstmöglich bearbeitet.