In Kaiserslautern muss man sich zum Öffnen der digitalen Adventskalendertürchen in die Innenstadt begeben. Dort gilt es, an den geschmückten Weihnachtsbäumen den QR-Code für den jeweiligen Tag zu finden. Den kann man dann mit einer App (https://de.actionbound.com/download) öffnen - hinter den Türchen verbergen sich laut Stadtverwaltung auch Gewinne.