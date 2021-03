Bildungsministerin Hubig übergibt am Montag Vormittag einen Förderbescheid von rund 800.000 Euro an den Pirmasenser Oberbürgermeister Zwick. Das Land fördert Schulen aus den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln des DigitalPakts Schule. Das Geld soll in die Digitalisierungsmaßnahmen an sieben Schulen in Pirmasenser Trägerschaft fließen. Damit sollen die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen werden.