Am Freitag hat sich der Landtag in Mainz zu seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode getroffen. Für drei Urgesteine aus der Westpfalz war es die letzte Sitzung.

Hartloff bleibt Bürgermeister in Kusel Sozialdemokrat Jochen Hartloff aus Kusel war 25 Jahre lang Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. In dieser Zeit war er zum Beispiel Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und von 2011 bis 2014 Justizminister von Rheinland-Pfalz. Er sagt, er zieht sich unter anderem zugunsten seiner Familie aus der Landespolitik zurück. Aber er bleibt aktiv: Seit 2019 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Kusel. Dieses Amt hatte er bereits von 1984 bis 2011 ausgeübt. Kohnle-Gros aus Hütschenhausen 30 Jahre dabei Die Christdemokratin Marlies Kohnle-Gros aus Hütschenhausen bei Kaiserslautern beendet ihre landespolitische Laufbahn. Sie war seit 1991 Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags. Huth-Haage aus Kirchheimbolanden widmet sich anderen Aufgaben CDU-Politikerin Simone Huth-Haage aus Kirchheimbolanden verlässt ebenfalls den rheinland-pfälzischen Landtag. Sie war seit 2001 Abgeordnete und hat sich nach eigenen Angaben entschieden nicht mehr anzutreten, um sich künftig anderen Aufgaben zu widmen - außerhalb der Politik. Simone Huth-Haage (CDU) aus Kirchheimbolanden CDU

