Weihnachtszauber trotz Corona? Für die meisten Kommunen in der Westpfalz undenkbar. Fast alle Weihnachtsmärkte in der Region wurden mittlerweile abgesagt. Ein Überblick.

Die Liste der abgesagten Weihnachtsmärkte in der Westpfalz wird jeden Tag länger. Am Donnerstag gab auch die Stadt Kaiserslautern bekannt, dass es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben wird.

Einige Kommunen haben zwar noch nicht endgültig entschieden. In Anbetracht der aktuellen Corona-Lage scheint es aber nur eine Frage der Zeit zu sein, bis alle Weihnachtsmärkte in der Region abgesagt werden.

Große Verantwortung für Ehrenamtliche

Der Aufwand, um während einer Pandemie einen Weihnachtsmarkt durchführen zu können, war schon vor Bekanntgabe der neuesten Corona-Beschränkungen ab November enorm. Da sind zum einen die aufwendigen Hygienekonzepte, die von den Kommunen ausgearbeitet und von den zuständigen Gesundheitsämtern abgenommen werden. Die Konzepte werden in Städten von hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeitern erarbeitet, in kleineren Kommunen sind das meist Ehrenamtliche aus Vereinen. Eine sehr große Verantwortung! Zum anderen ist es aber auch der Mangel an Platz in den Gemeinden, der es den Veranstaltern schwierig macht, ihre Weihnachts- und Adventsmärkte mit den nötigen Abständen zwischen den Ständen umzusetzen.

Verzicht auf Märkte heißt Verzicht auf Einnahmen

Die meisten Kommunen in der Westpfalz haben daher ihre Pläne verworfen und ihre Märkte abgesagt. Dabei gehen nicht nur den Marktbeschickern wichtige Einnahmen verloren. Manche Gemeinden überlegen noch, ob ihr Weihnachtsmarkt doch irgendwie stattfinden könnte und wollen abwarten, wie sich die Pandemie-Situation in den kommenden Wochen entwickelt. Allerdings gibt es zwei Kommunen, deren Weihnachtsmärkte stattfinden sollen.

Diese Weihnachtsmärkte fallen aus

Kaiserslautern

Eigentlich hätten die Weihnachtsstände zwischen Stiftsplatz und Altenhof und auf Teilen der Marktstraße aufgestellt werden sollen. Insgesamt war mit weniger Buden und mehr Abstand geplant worden und auf Auftritte von Musikern hätte man in diesem Jahr verzichtet. Doch mittlerweile ist klar, dass es 2020 auch in Kaiserslautern keinen Weihnachtsmarkt geben wird.

Zweibrücken

"Weihnachtsstadt statt Weihnachtsdorf" - das hätte das Motto des diesjährigen Weihnachtsmarkts sein sollen. Denn geplant war, den Markt nicht nur an der Alexanderkirche, sondern wird über die ganze Fußgängerzone verteilt stattfinden zu lassen. Doch daraus wird nichts. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hat der Veranstalter aufgrund der neuen, für den November geltenden Corona-Beschränkungen "schweren Herzens" beschlossen, den Markt abzusagen.

Ramstein-Miesenbach:

Weder der Zimt- und Waffelmarkt in Ramstein noch der Weihnachtsmarkt am Seewoog in Miesenbach finden in diesem Jahr statt. Ramsteins Bürgermeister Ralf Hechler nannte als Gründe die zu hohen Hygieneauflagen und die Zugangskontrollen, die die Stadt nicht gewährleisten könne. Außerdem könnten die Buden nicht weit genug auseinander stehen. Allerdings soll es in diesem Jahr wieder ein lebendiges Adventsfenster geben, bei dem in der Adventszeit an jedem Abend vorweihnachtliche Programme geplant sind.

Weilerbach:

Das beliebte Weihnachtsdorf fällt in diesem Jahr aus. Grund ist nach Angaben des Veranstalters, der Vereinsring Weilerbach, die aktuelle Corona-Regelung des Landes. Die vielen Helfer, die unter anderem für die Zutrittskontrollen benötigt worden wären, wären für den Vereinsring zu teuer geworden. Das hätte sich auf die Standgebühren der Beschicker ausgewirkt – und das habe man verhindern wollen.

Waldweihnacht Johanniskreuz:

Bereits im Juni hat das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz die Romantische Waldweihnacht abgesagt. Im Sommer würden bereits die Verträge der Beschicker gemacht. Da die Situation in der Corona-Krise zu diesem Zeitpunkt noch unklar gewesen sei, habe man sich frühzeitig entschieden, die Waldweihnacht abzusagen. Allerdings sollen in diesem Jahr trotzdem Weihnachtsbäume und Wildbret verkauft werden.

Rodalben:

Der größte Weihnachtsmarkt in der Südwestpfalz in Rodalben fällt aus. Für die ehrenamtlichen Veranstalter ist es nach Angaben von Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer nicht möglich, ein geeignetes Hygienekonzept zu erarbeiten – vor allem nicht mit Blick auf die tausenden Besucher, die jedes Jahr zum Markt kommen. „Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn an einem Samstagabend 5.000 Menschen in die Altstadt kommen und sich durch die schmale Gasse drängen, ist es unmöglich Abstand zu halten“, sagte Denzer. Auch die anderen Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde seien abgesagt, wie in Münchweiler an der Rodalb, Donsieders und Merzalben.

Baumholder:

Dass in Baumholder der Weihnachtsmarkt ausfällt, hat mehrere Gründe. Eine Sprecherin der Stadt sagte, der Weihnachtsmarkt hätte beispielsweise umzäunt werden müssen. Dadurch wäre es fast unmöglich geworden, die Abstände an den Verkaufs- und Essensbuden einzuhalten. Schweren Herzens habe man den Markt absagen müssen.

Waldfischbach-Burgalben:

Auch in Waldfischbach-Burgalben gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt. Ein Gemeinde-Sprecher sagte, man sei zwar bereits in den Planungen des Marktes gewesen, allerdings hätten die neuen Entwicklungen in der Corona-Krise den Ausschlag dafür gegeben, die Planungen einzustellen.

Grumbach:

Der überregional bekannte Weihnachtsmarkt in den Rheingräflichen Gewölben in Grumbach kann nach Angaben von Ortsbürgermeister Markus Christian nicht stattfinden. In dem engen Gewölbe könnten die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Man wolle Besucher und Standbetreiber schützen.

Waldmohr:

Auch in Waldmohr müssen Bürgerinnen und Bürger auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten. Wie die Gemeinde mitteilt, hat sie gemeinsam mit dem veranstaltenden Verkehrs- und Gewerbeverein den Markt wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Kusel:

Der traditionelle Krammarkt am ersten Dienstag im Dezember und der Adventsmarkt am dritten Adventswochenende fallen aus. Bürgermeister Jochen Hartloff sagte, dass beide wegen der zu hohen Gesundheitsrisiken abgesagt wurden. Allerdings macht er den Kuselern Hoffnung: Es werde noch überlegt, ein Kinderfahrgeschäft und zwei bis drei Stände in der Innenstadt zu verteilen. Somit müssten die Bürgerinnen und Bürger in Kusel nicht ganz auf Weihnachtsmarkt-Stimmung verzichten.

Hier sind sich die Kommunen noch unsicher

Pirmasens:

Noch ist unklar, ob der Belznickelmarkt in Pirmasens stattfinden kann. Die Stadt will erst einmal die weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie abwarten. Sollte er stattfinden können, ist der Markt vom 27. November bis 27. Dezember geplant. Dann aber mit genügend Abstand zwischen den Ständen und einem Hygienekonzept, das das Gesundheitsamt Südwestpfalz aber erst noch genehmigen muss.

Kirchheimbolanden:

Der Christkindlmarkt in der Residenzstadt soll nach dem Willen des Gewerbevereins proKibo stattfinden – und zwar verteilt über die Altstadt und Teile des Schlossgartens. Allerdings soll noch nicht final entschieden werden, ob der Markt stattfindet. Der Verein will daher abwarten, wie sich die Corona-Krise und damit Regeln für Veranstaltungen in den kommenden Wochen entwickeln.

Rockenhausen:

Laut Stadtbürgermeister Michael Vettermann (CDU) ist die Verwaltung gerade in Gesprächen mit möglichen Händlern. Es stehe aber fest, dass es wegen der Corona-Hygieneregeln wohl keine oder nur wenige Essens- und Getränkestände geben soll. Der Weihnachtsmarkt solle eher ein Kunsthandwerkermarkt sein. Ob und wo er stattfindet, entscheide sich in den kommenden Tagen.

Otterberg:

Die Stadt Otterberg plant derzeit noch den Weihnachtsmarkt, der traditionell auf dem Platz vor der Abteikirche stattfindet. Diesmal soll es nach Angaben von Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) aber einen dezentralen Markt geben. Wo und wann dieser stattfinden soll, stehe aber noch nicht fest. Bislang hätten sich zwei Verein bereiterklärt, sich an dem Weihnachtsmarkt in Otterberg zu beteiligen. Eine Entscheidung fällt in den kommenden Wochen.

Hauenstein:

Traditionell findet der Hauensteiner Weihnachtsmarkt an dem Wochenende statt, das dem Nikolaustag am nächsten liegt. Noch ist laut Bürgermeister Michael Zimmermann (CDU) aber unklar, ob der Markt stattfinden kann. „Die Tendenz geht derzeit – insbesondere nach den Corona-Ereignissen der letzten Tage – in Richtung einer Absage“, so Zimmermann. Die Organisation wäre zu aufwendig und den Betreibern der Stände „wohl kaum zuzumuten.“

Landstuhl:

Ob es in Landstuhl einen Weihnachtsmarkt geben wird, ist noch unklar. Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt (CDU) sagte, dass ein verkleinerter St. Andreas-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag und eine kleine Burgweihnacht im Gespräch seien. Ebenso im Gespräch sei, ob die Weihnachtsmärkte in der Verbandsgemeinde, wie etwa in Schopp und Mittelbrunn, stattfinden können. In Bann und Queidersbach fallen sie aber aus.