Kommende Woche Kita-Streiks im Kreis Kusel

Eltern im Kreis Kusel müssen am kommenden Dienstag mit Einschränkungen in den Kindertagesstätten rechnen. Die Gewerkschaft GEW ruft an diesem Tag die Beschäftigten von Kitas und sozialen Diensten zu einem Warnstreik auf.

Die Gewerkschaften GEW und verdi fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für die Mitarbeitenden. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung bislang ab. Seit Sommer 2019 verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber über einen neuen Tarifvertrag. Die nächste Runde soll im Mai stattfinden. In der Vergangenheit hatte es - auch in der Westpfalz - bereits einige Warnstreiks der Kita-Beschäftigten gegeben. Bei dem erneuten Warnstreik kommende Woche Dienstag rechnen die Gewerkschaften verdi und GEW nach eigenen Angaben mit 200 Streikenden im Westen von Rheinland-Pfalz.