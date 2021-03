In den südwestpfälzischen Gemeinden Vinningen und Kröppen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag mehrere Gegenstände aus Autos, Gartenhäusern und Schuppen gestohlen.

Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von insgesamt über 19.000 Euro entstanden.Die Polizei vermutet, dass die Taten im Zusammenhang stehen. In Kröppen haben unbekannte Täter einen BMW im Wert von 8.000 Euro gestohlen, in Vinningen wurden Alltagsgegenstände wie ein Akkuschrauber und Kleingeld aus Autos geklaut. Außerdem stahlen die Diebe in Vinningen Hochwertiges, wie etwa mehreren Mountainbikes im Wert von 11.000 Euro. Diese standen in Gartenhäuschen und Schuppen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, da die Täter ihrer Einschätzungen nach lange Zeit in den Ortschaften unterwegs gewesen sein müssen. Auch das unhandliche und zahlreiche Diebesgut kann demnach nur auffällig abtransportiert worden sein.