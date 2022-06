Nach Streit am Bahnhof Kusel sucht Polizei Zeugen

per Mail teilen

Drei Jugendliche greifen 17-Jährigen an und klauen Kopfhörer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Streit mitbekommen haben.

Nach einem aggressiven Streit am Mittwochnachmittag am Bahnhof Kusel sucht die Polizei Kusel nun nach Zeugen. Gegen 16:50 Uhr soll ein 16-Jähriger offenbar ohne Grund mit einem 17-Jährigen einen Streit begonnen haben. Der Jugendliche greift dabei den 17-Jährigen mit Unterstützung von zwei weiteren Personen auch körperlich an. Zudem stehlen sie dem 17-Jährigen die Kopfhörer.

Passanten gehen mit Zivilcourage dazwischen

Laut Polizei haben Fußgänger den Streit bemerkt und gehen mit Zivilcourage dazwischen. Die Täter flüchten zunächst, können durch eine Fahndung jedoch ermittelt werden. Die Polizei bittet nun Zeugen des Streits, sich bei der Polizeiinspektion in Kusel zu melden.