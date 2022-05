per Mail teilen

Auf Autoräder hatten es Diebe auf einem Mitfahrerparkplatz in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern am Wochenende abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, montieren sie an einem BMW die Kompletträder ab. Das Auto blieb auf Holzblöcken aufgebockt zurück. Die Polizei sucht nach Zeugen.