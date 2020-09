In Kusel haben unbekannte Täter den Katalysator aus einem VW gestohlen. Das Auto war am Montag-Vormittag auf dem Parkplatz des Klinikums abgestellt. Nach Polizeiangaben soll der Katalysator mit einer Flex herausgeschnitten worden sein. Das gleiche passierte auf dem Mitfahrerparkplatz im saarländischen Freisen. Da waren mehrere Fahrzeuge betroffen. Weitere ähnliche Fälle gab es bereits in der vergangenen Woche in Kaiserslautern: Da wurden aus vier Opel jeweils die Katalysatoren herausgeschnitten. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden.