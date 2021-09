Diebe stehlen in Kaiserslautern 20 Räder von Neuwagen

Unbekannte haben auf einem Gelände eines Autohändlers in Kaiserslautern die Reifen bei fünf Neuwagen abmontiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Die Täter haben nach Angaben der Polizei insgesamt 20 Kompletträder mit hochwertigen Alufelgen mitgenommen. Sie bockten die Autos auf, montierten die Reifen ab und ließen die Fahrzeuge dann auf Pflastersteinen stehen. Dadurch seien auch die Bremsscheiben der Autos beschädigt worden. An einem Fahrzeug sei zudem die Heckscheibe eingeschlagen worden.

Reifendiebstahl in Kaiserslautern - Zeugen gesucht

Reifendiebstähle kommen so die Polizei in der Westpfalz immer wieder mal vor. Die Täter versuchten anschließend meistens, die Räder im Internet oder auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die im Gewerbegebiet in der Merkurstraße in Kaiserslautern in der Nacht zu Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet haben. Zeugen sollen sich melden unter: 0631/369-2620.