Welche Auswirkungen hat die US-Präsenz auf die Sicherheit, die Wirtschaft und die Gesellschaft in Kaiserslautern? Über diese Fragen haben Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit einem Amerika-Experten aus dem Auswärtigen Amt diskutiert

Rund 70 Interessierte haben sich rege an der Diskussion zur US-Präsenz in Kaiserslautern beteiligt. Der Bürgerdialog fand in der Friedenskapelle in Kaiserslautern statt. Veranstaltet wurde das Townhall-Meeting von der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und weiteren regionalen Partnern.

Als Experte sprach Mirko Kruppa vom Auswärtigen Amt . Schnell wurde bei dem Bürgerdialog deutlich: Der Militärstandort der USA ist für Kaiserslautern Chance und Herausforderung zugleich – für die Region und für die transatlantische Partnerschaft.

Als Experte zur US-Präsenz war Mirko Kruppa (rechts), Referatsleiter für Inlandskommunikation und Bürgerdialog im Auswärtigen Amt, zu Gast. Die Moderation übernahm David Sirakov (links), der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. SWR

Kaiserslautern als sicherheitspolitisches Zentrum der USA in Europa

Kaiserslautern gilt mit seinen rund 50.000 US-Angehörigen als größter US-Militärstandort außerhalb der USA. "Die Präsenz hier ist ein zentraler Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur", so Mirko Kruppa. Trotz geopolitischer Spannungen und politischer Unsicherheiten unter der neuen US-Regierung sei das Engagement der USA in der Region bislang stabil geblieben.

Wirtschaftlicher Einfluss des US-Militärs in der Region Kaiserslautern

Neben der strategischen Rolle spielt die wirtschaftliche Bedeutung der US-Streitkräfte eine große Rolle. Laut Kruppa bringt die US-Präsenz jedes Jahr bis zu 3,5 Milliarden Euro in die regionale Wirtschaft.

Davon profitierten lokale Dienstleister, Bauunternehmen, Hotels und der Einzelhandel. Auch die Zusammenarbeit mit US-Firmen wie General Dynamics oder Corning bringe Innovationen und Arbeitsplätze in die Region.

Fluglärm, Schadstoffe und Kritik von Bürgerinitiativen

Trotz der wirtschaftlichen Impulse bot der Abend auch Raum für Kritik – etwa an Fluglärm durch Kampfjets, Bodenerschütterungen und möglicher Umweltbelastung durch Schadstoffe wie PFAS. Mitglieder einer Bürgerinitiative äußerten ihre Sorgen und berichteten von vernachlässigten Auflagen und gesundheitlichen Risiken. Kruppa zeigte Verständnis für die Belastungen und betonte, dass "diese Themen ernst genommen werden müssen – auch auf Verwaltungsebene".

Die Air Base Ramstein wird regelmäßig für multinationale Luftwaffenübungen genutzt. Kampfjets sind dort jedoch nicht dauerhaft stationiert. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance abaca | Bruno Press/ABACA

Soziale Integration und das deutsch-amerikanischen Miteinander

Ein Bürger erzählte, er beobachte, dass sich die US-Community in den letzten Jahren stärker abgeschottet. Kruppa erklärte dies mit kürzeren Einsatzzeiten und höheren Sicherheitsanforderungen, verwies aber auch auf positive Entwicklungen.

Das Landesprogramm "Willkommen in Rheinland-Pfalz" fördere zum Beispiel gezielt den Austausch. "Mittlerweile machen über 40 Gemeinden mit. Es gibt Freundschaftsfeste, Stammtische, Schulpartnerschaften – und die Resonanz wächst", so Kruppa.

Bürgerdialog: Sachlicher Austausch mit kritischen Stimmen

Das Format des Abends überzeugte durch Offenheit. Fragen zur NATO, zur neuen Bundesregierung oder zu möglichen Kürzungen im Bereich humanitärer Hilfe wurden genauso diskutiert wie wirtschaftliche Chancen durch Rüstungsinvestitionen oder Forschungskooperationen.

Kruppa lobte die Gesprächskultur: "Es ist wichtig, solche Debatten auf Augenhöhe zu führen – gerade in einer Region, die so stark vom transatlantischen Verhältnis geprägt ist."