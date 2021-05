Nach der Wahl von Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union war die Stimmung an der Basis am Boden. Wie sieht es heute aus, kurz vor dem Landesparteitag? Ein gemischtes Stimmungsbild aus der Westpfalz.

Am Samstag werden etwa 250 Delegierte der CDU in Rheinland-Pfalz beim digitalen Landesparteitag dabei sein. Dort stellt CDU-Landeschefin Julia Klöckner den Vorschlag für die Landesliste zur Bundestagswahl vor. Auch der Bundesvorsitzende der Christdemokraten, Armin Laschet, soll zugeschaltet werden. Wie werden die Delegierten reagieren, nachdem es kurz nach seiner Wahl zum Kanzlerkandidaten großen Unmut über die Art und Weise der Wahl gegeben hatte?

Die Enttäuschung bei den Christdemokraten war auch in der Westpfalz groß. Die Mitglieder hätten sich gewünscht, bei der Frage nach dem künftigen Kanzlerkandidaten der Union mitbestimmen zu dürfen. Denn viele hätten sich nicht für Laschet, sondern für Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidaten ausgesprochen.

CDU-Politiker Klein: Stimmung an der Basis wieder gut

"Wenn man einen Lewandowski im Team hat, lässt man den nicht auf der Bank sitzen“, kritisierte damals Marcus Klein, CDU-Landtagsabgeordneter aus Steinwenden bei Kaiserslautern, die Entscheidung pro Laschet. Der Bundeskanzlerkandidat müsse jetzt dringend die Partei und vor allem die Basis überzeugen - und vermitteln, was er mit der CDU erreichen will. Hat er das getan?

„Ja“, berichtet Klein heute. „Armin Laschet hatte zu einer Online-Konferenz mit den CDU-Ortsvorsitzenden eingeladen, mit mehr als 1.000 Teilnehmern - auch aus Rheinland-Pfalz.“ Laschet habe einiges richtiggestellt. So wolle er keine Politik „Merkel 2.0“ machen. Er habe seine eigene Politik. Das habe er bereits als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen unter Beweis gestellt. Außerdem habe Laschet bei der Konferenz gezeigt, dass er kritikfähig sei.

Ärger über Art und Weise von Laschet-Wahl verflogen

„Man hatte immer das Gefühl, man kenne Söder am besten“, gesteht Klein. Das habe vor allem daran gelegen, dass er medial stärker im Fokus stand. „Jetzt würde ich aber sagen, ich kenne beide – Söder und Laschet – gut.“ Die CDU-Basis, so das Gefühl des CDU-Abgeordneten, stehe hinter Laschet. „Wir gehen geschlossen in den Wahlkampf!“ Genau so sieht es auch Xaver Jung heute.

Mitte April sah das beim CDU-Bundestagskandidaten aus dem Wahlkreis Kaiserslautern noch anders aus: „Der Bundesvorstand der CDU hat sich sehr weit von der Parteibasis entfernt.“ Jetzt werde das Stimmungsbild aber immer besser, der Ärger über die Art und Weise, wie Laschet Kanzlerkandidat wurde, sei verflogen, so Jung. „Herr Laschet bemüht sich, mit den Landesverbänden, mit der Basis, zu sprechen. Bevor man Wähler überzeugt, muss man die eigenen Leute ins Boot holen. Er ist auf einem guten Weg.“ Xaver Jung spricht sogar von einer „Jetzt-erst-recht-Stimmung“ in den Kreisverbänden.

CDU-Politiker in der Südwestpfalz: Stimmung katastrophal

An der CDU-Basis in der Westpfalz herrscht also wieder Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten! Denn von ganz anderen Zuständen berichten CDU-Politikerinnen und Politiker aus der Südwestpfalz, die nicht namentlich genannt werden wollen. Von einer katastrophalen Stimmung ist hier die Rede. Mitglieder hätten mit dem Austritt aus der Partei gedroht.

Der Grund sei nach wie vor Laschet. Anders als beispielsweise bei den CDU-Politikern im Kreis Kaiserslautern scheint er in der Südwestpfalz bei vielen nach wie vor keinen guten Eindruck zu hinterlassen. Im Gegenteil! Laschet verkörpere das „Weiter so“. Es sei nicht erkennbar, für welche Politik die CDU in Zukunft stehe. Die Kluft zwischen Partei-Spitze und Basis sei so groß wie lange nicht, berichten die südwestpfälzischen Christdemokraten.

CDU-Basis in der Westpfalz ist gespalten!

Das abgefragte Stimmungsbild der CDU in der Westpfalz zeigt nicht nur, dass der Partei-Spitze nach wie vor das Vertrauen der gesamten Basis fehlt. Es verdeutlicht auch, dass die Partei innerhalb der Landes- und Kreisverbände gepalten ist.