Streik: Viele Apotheken im Westen der Pfalz am Mittwoch geschlossen

Wer sich am Mittwoch in der Westpfalz Medikamente besorgen will, wird wohl vor verschlossenen Türen stehen. Die meisten Apotheken bleiben wegen eines Streiks geschlossen.

"Die Lage der Apotheken ist seit Jahren angespannt." So beschreibt es der Apothekerverband Rheinland-Pfalz in einer Mitteilung. Konkret bedeute dies: Lieferengpässe, Personalmangel und eine "quasi auf dem Niveau von 2004 eingefrorene Vergütung". Wie Julia Bark von der Fackeltor-Apotheke in Kaiserslautern sagt, gibt es heute in der Stadt nur noch 23 Apotheken. Vor sechs Jahren seien es noch zehn mehr gewesen.

Andreas Hott, der Vorsitzende des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz, betont: "Das Apothekensterben geht in Rheinland-Pfalz ungebremst weiter. Seit Jahresanfang haben 25 Apotheken in Rheinland-Pfalz für immer geschlossen." Die Bundesregierung habe im Koalitionsvertrag vereinbart, die Apotheken zu stärken – das sei bislang ein leeres Versprechen.

In Kaiserslautern gibt es immer weniger Apotheken

"So unglaublich das klingen mag: Im Moment verdienen wir nicht etwa, wenn wir ein Arzneimittel zu Lasten der Krankenkasse abrechnen, sondern wir schießen bei jeder einzelnen Packung 46 Cent zu. Die Rechnung wird nicht aufgehen, wenn man mit dem Lohn von 2004 alle Kosten von heute decken muss", beschreibt Julia Bark die Situation.

Die Apothekerverbände haben zu einem Streik aufgerufen. Nach deren Angaben gehen am Mittwoch im Westen Deutschlands tausende Apothekerinnen und Apotheker auf die Straße und demonstrieren. In allen Städten gibt es immer eine Notdienstapotheke, die geöffnet hat. In Kaiserslautern ist das am Mittwoch zum Beispiel die Rote Apotheke, in Pirmasens die Easy-Apotheke und in Zweibrücken die Sonnen-Apotheke.

Wo welche Apotheken im Westen der Pfalz Notdienst haben

Wer nicht aus den drei Städten kommt und wissen will, welche Apotheke in seinem Ort auf hat, findet hier die entsprechenden Infos. Oder man schaut auf einen Aushang bei seiner Apotheke um die Ecke.

Mit den Apothekenschließungen und Kundgebungen am 15. November setzt die Apothekerschaft ihre Proteste fort. Der bundesweite Protesttag am 14. Juni und mehrstündige Schließungen am 27. September waren der Anfang der Proteste.