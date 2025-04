Klepperbuben sind über Ostern wieder in Falkenstein im Donnersbergkreis unterwegs. Sie kleppern statt der Kirchenglocken. An Karfreitag kommen sie jeweils um 7, 12 und 18 Uhr an der Kirche an, um den Glockenschlag zu ersetzen. Am Karsmstag kleppern sie um 7 Uhr