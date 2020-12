per Mail teilen

Sie haben sich ihren Traum vom naturnahen Leben erfüllt: Janne und Josua Rieser haben in dem kleinen Örtchen Olsbrücken eine verwilderte Streuobstwiese in ein Gemüseparadies verwandelt. Dort haben sie die diesjährige Gemüsesaison über nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt: im Bauwagen, ohne viel Komfort, aber dafür umso idyllischer mitten im Grünen. Geerntet haben die beiden nicht nur knackige Salate und frische Karotten, sie haben auch mit ungewöhnlichen Gemüsesorten experimentiert. In Regiolive erzählen sie, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben, wie ihre erste Saison gelaufen ist und welche Pläne sie für das nächste Jahr haben.