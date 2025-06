Zusätzlich zur B48-Sperrung: Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Alsenz

Die Bahnstrecke Kaiserslautern–Alsenz ist an fünf Wochenenden gesperrt. Zwar gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen, wegen Umleitungen ist der allerdings länger unterwegs.

Pendler im Alsenztal müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Ab dem Wochenende wird die Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern, Rockenhausen und Alsenz an fünf Wochenenden in Folge gesperrt. Der Grund: Bauarbeiten an einer Brücke bei Bayerfeld-Steckweiler und zusätzliche Sanierungsarbeiten an den Gleisen.

Bahnstrecke Kaiserslautern–Alsenz gesperrt: Ersatzbusse im Einsatz

Die betroffenen Züge der Linien RB 65 und RE 17 werden durch Ersatzbusse ersetzt. Auch saisonale Züge wie der RE 36 (Bingen-Karlsruhe) und der Weinstraßen-Express (Koblenz-Wissembourg) entfallen nördlich von Neustadt in diesem Zeitraum.

Umleitungen durch B48-Sperrung: Ersatzverkehr dauert länger

Zusätzlicher Stressfaktor: Die Busse müssen wegen der gleichzeitig gesperrten B48 bei Imsweiler weite Umwege fahren. Fahrzeiten verlängern sich laut des zuständigen Zweckverbands dadurch deutlich – mehr als 1,5 Stunden für eine Fahrt von Bad Kreuznach bis Kaiserslautern.

Auch Autofahrer brauchen rund um Rockenhausen gute Nerven: Die L386 wird ab Juli nördlich von Dörnbach für fünf Monate gesperrt.

Fahrplanänderungen: Diese Wochenenden sind betroffen

Die Sperrungen gelten jeweils freitags ab ca. 20:30 Uhr bis Sonntagabend.

Betroffen sind folgende Termine: 14./15. Juni und 12./13. Juli: Sperrung Alsenz – Rockenhausen 21. /22. Juni, 5./6. Juli und 19./ 20. Juli: Sperrung Kaiserslautern – Enkenbach – Rockenhausen – Alsenz

Auch Freitagabend betroffen: Letzte Züge fallen aus

Schon am Freitagabend vor den jeweiligen Wochenenden fahren ab etwa 20:30 Uhr keine Züge mehr. Auch diese Verbindungen werden durch Busse ersetzt.

Ersatzbusse: Infos zu Fahrplänen und Haltestellen

Die Ersatzbusse halten teils abseits der Bahnhöfe – in Imsweiler zum Beispiel an der Schule. Fahrräder können in den Bussen aus Platzgründen nicht transportiert werden. Fahrgäste ohne Tickets sollten mehr Zeit einplanen, denn nicht überall stehen Automaten direkt an den Ersatzhaltestellen.