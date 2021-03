per Mail teilen

Atemmasken sind in der Coronakrise Mangelware - ausgerechnet! Denn ohne den Mund-Nasen-Schutz wird es beispielsweise für Menschen in Seniorenheimen gefährlich. Die Diakonie Pirmasens hilft.

Kariert, gepunktet, gestreift, rot, blau, schwarz und grün - Stefanie Eyrisch, die Verwaltungsleiterin der Diakonie Pirmasens, sortiert in ihrem Büro hunderte Atemschutzmasken nach Größen und Farben. Alle wurden per Post geschickt oder in den Briefkasten des Diakoniezentrums geworfen.

Auch die Landfrauen nähen mit

"Wir haben über Facebook einen Aufruf gestartet, uns Behelfs-Mundschutze zu basteln", erzählt Eyrisch. Inzwischen seien schon 500 Masken gespendet worden, täglich kämen neue rein. "Von Schneiderinnen, von Mamas, die mit ihren Kindern gerade zuhause sind, aber auch von Landfrauen", zählt die Diakonie-Mitarbeiterin auf. "Es ist ganz unterschiedlich, wer da alles mitmacht."

Stefanie Eyrisch von der Diakonie Pirmasens ist dankbar für jede einzelne Atemschutzmaske. SWR

Provisorischer Mundschutz wird gerecht verteilt

Eyrisch hofft, dass sich die Menschen auch weiter so ins Zeug legen und selbst genähte Mundschutzmasken spenden - denn professionelle Atemschutzmasken sind auf dem Markt wegen der großen Nachfrage aktuell kaum zu bekommen.

"Wir brauchen weiterhin Unterstützung, weil es nicht klar ist, wann die professionellen Masken wieder verfügbar sind. Deswegen hier nochmal der Aufruf: Bitte unterstützen sie uns!" Stefanie Eyrisch, Diakonie Pirmasens

Nächstes Projekt: selbst gebastelte Schutzvisiere

Die Masken sollen vor allem in der Altenpflege eingesetzt werden, aber nicht nur. Sie sollen zum Beispiel auch an Arzt- und Physiotherapie-Praxen gehen. Anleitungen, um den Mund-Nasen-Schutz herzustellen, gibt's unter anderem auf der Internetseite der Stadt Pirmasens.

Eyrisch kündigt an: Bei den selbst gebastelten Atemschutzmasken soll es nicht bleiben! "Wir stellen gerade auch Schutzvisiere her, die sind mit Plexiglas-Folie und selbstklebendem Schaumstoffband hergestellt. Die bieten noch besseren Schutz."