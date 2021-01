per Mail teilen

Pirmasens und seine französische Partnerstadt Poissy starten heute eine digitale deutsch-französische Woche. Das Angebot findet rein übers Internet statt, da die Corona-Pandemie die eigentlich geplanten Feierlichkeiten unmöglich gemacht hat. Die beiden Städte Pirmasens und Poissy pflegen seit 55 Jahren eine enge Freundschaft. Nach Angaben der Stadt Pirmasens wird das in dieser Woche unter anderem mit einem digitalen Rätsel gefeiert. Dabei soll ein verbindendes Element beider Städte erraten werden. Auch die regionale Küche spielt eine Rolle. So wird jeweils ein typisches Gericht aus beiden Städten vorgestellt, dessen Rezept man sich im Internet herunterladen und es dann nachkochen kann. Zum Abschluss der Woche wird die Geschichte der Städtepartnerschaft in einer digitalen Zeitreise mit Fotos und einem Zeitzeugengespräch erzählt. Zu den Angeboten der deutsch-französischen Woche gelangt man über die Homepage der Stadt Pirmasens