In Desloch bei Meisenheim haben Unbekannte vermutlich absichtlich ein Pferd verletzt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Westpfalz stand das Tier auf einer Koppel in der Nähe des Sportplatzes. Am Dienstagmorgen habe die Besitzerin festgestellt, dass die Stute eine Stichverletzung hatte. Laut Polizei wurde das Pferd möglicherweise mit einem scharfen, spitzen Gegenstand verletzt. Ein sexueller Hintergrund sei wegen der Art der Verletzungen nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag Menschen oder Autos in der Nähe der Koppel in Desloch gesehen haben.