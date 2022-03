Eine neue 40 Meter lange Holzbank lädt an der Rückseite der Mall zum Verweilen ein. Damit wollen Forschende untersuchen, wie sie die Innenstadt zum Wohnzimmer machen können.

Wer in diesen Tagen an der Mall in Kaiserslautern vorbei in Richtung der Marienkirche läuft, kann dort auf einer neuen Holzbank vor dem St.-Franziskus-Gymnasium die Sonne genießen. Gemeinsam mit drei Kommilitonen hat der 22-jährige Marlin Fischer diese Bank geplant, gebaut und schließlich Anfang März aufgestellt.

Neues Möbelstück für Kaiserslautern: 40-Meter-Bank

Die Bank ist Teil eines Forschungsprojekts der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK), das bereits seit Ende 2020 untersucht, wie die Innenstadt von Kaiserslautern zum Wohnzimmer wird – also wie öffentliche Plätze in der Stadt so gestaltet werden können, dass sich Bürgerinnen und Bürger dort gerne aufhalten, die Sonne genießen, einen Kaffee trinken und miteinander erzählen. In direkter Nähe dazu, an der Rückwand der Einkaufs-Mall: Vier große Holztafeln, die über den Ursprung der aus Douglasien-Holz gefertigten Bank informieren.

Was eigentlich als zweiwöchiger Projekt-Versuch geplant war, hat sich nun bewährt: Die Bank liegt jetzt nicht mehr in den Händen der Forschenden, sondern ist offiziell bereits von der Stadt Kaiserslautern übernommen worden. Stand heute darf die Bank bis September bleiben. Grund dafür war die positive Resonanz vieler Nachbarn aus dem Viertel und der Mitarbeitenden der Stadt selbst.

Forschungsprojekt: Wie Plätze in Lautern gestalten? Unter dem Titel "Offene Öffentliche Räume" beschäftigt sich ein interdisziplinäres Team aus Architektinnen und Architekten, Stadt- und Raumplanerinnen und -planern von zwei Lehrstühlen der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) seit November 2020 mit dieser Frage. Dabei spielte die Corona-Pandemie eine wesentliche Rolle für die Forschenden. Denn sie wirkt sich auf darauf aus, wie wir uns in der Stadt bewegen. Die Bedeutung von Plätzen und Freiflächen in der Stadt, die so gestaltet sind, dass sich Menschen dort gerne aufhalten, hat während der Lockdowns zugenommen, öffentliche Orte sind wichtiger geworden denn je. Unter anderem anhand des Projekts der Holzbank in der Kaiserslauterer Innenstadt wollen die Forschenden konkrete Regeln herausarbeiten, wie öffentliche Plätze und Räume gestaltet sein sollten. Noch bis September 2022 läuft das Projekt.

Stelle neben der Mall bewusst gewählt

"Wir sind selbst immer öfter wieder hier und kommen mit den Menschen an der Bank ins Gespräch. Das ist echt eine schöne Entwicklung, dass sie jetzt auch länger bleiben darf", sagt Marlin. Die Bank würde von Eltern genutzt, die ihre Kinder aus dem Gymnasium abholen, von älteren Menschen, die auf dem Nach-Hause-Weg vom Einkauf in der Mall eine kurze Verschnaufpause brauchen aber auch von Bedürftigen, die sich nach der Essensausgabe im Haus gegenüber hier ihre Mahlzeit zu sich nehmen.

Die Stelle vor dem St.-Franziskus-Gymnasium sei keine Willkür gewesen, erklärt Marie Turgetto. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin betreut Turgetto die Bank in Kaiserslautern und die vier Studierenden. Bereits im Vorhinein haben die Forschenden 20 Kaiserslauterer mit GPS-Trackern ausgestattet. Anhand derer konnten sie genau sehen, wann sich diese Menschen, wo in Kaiserslautern bewegen und wie lange sie an einem Ort verweilen. Dabei sei ein Ort besonders frequentiert gewesen: Der Platz vor dem St.-Franziskus-Gymnasium. "Das hat uns nochmal gezeigt, dass die Menschen hier auch wirklich eine Bank gebrauchen können", sagt Turgetto.

Ausgleich für Situation an der Mall in Kaiserslautern

Eine weitere Überlegung bei dem Standort sei auch die Nähe zur Mall gewesen. Gerade am Wochenende halten sich hier viele Jugendliche im Bushaltestellen auf. Mit dem Forschungsprojekt sollten auch Räume in der Stadt aufgezeigt werden, wo Ausgleich geschaffen werden kann für sehr frequentierte Plätze.

Interaktion beim Warten auf den Bus: Auf diesen vier Holztafeln an der Rückseite der Mall in der Kaiserslauterer Innenstadt sollen sich die Menschen über das Forschungsprojekt informieren können. Außerdem werden sie aufgefordert, selbst Wünsche zu äußern, wie Plätze in Kaiserslautern so gestaltet werden könnten, damit sich Passanten dort gerne aufhalten. SWR

Rund 2.500 Euro Materialkosten seien in die 40 Meter lange Bank geflossen. "Das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was eine Stadtbank unter normalen Umständen kostet", sagt Turgetto. Das besondere an dieser Bank sei nicht nur das "warme, einladende" Material – Holz – sondern auch, dass sie an einem Stück funktioniere. "Die Menschen haben gerade in der Pandemie gelernt, dass sie Abstand halten müssen. Trotzdem wollen sie auch zusammen sein an einem Ort. Diese Bank erfüllt genau diese Bedürfnisse." Nun bleibe nur noch zu hoffen, so Student Marlin, dass das Forschungsprojekt Strahlkraft entwickeln kann und in Kaiserslautern noch mehr Plätze zum Wohnzimmer werden dürfen.