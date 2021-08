per Mail teilen

Welche Vögel leben in unseren Wäldern? Was essen sie? Und wie groß werden die verschiedenen Vogelarten? Fragen wie diese werden auf dem Vogelpfad bei Otterberg im Kreis Kaiserslautern beantwortet.

Der Vogelpfad bei Otterberg ist etwas ganz Besonders, erzählt Marialuisa Predieri stolz. Sie ist Jungendreferentin und Vogelpfadbeautragte beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM). In ganz Deutschland gebe es nur sieben solcher Vogelpfade.

Marialuisa Predieri, die Jungendreferentin und Vogelpfadbeauftragte beim CVJM, ist stolz auf den Vogelpfad bei Otterberg. Bundesweit gibt es nur sieben Stück davon. SWR

Kinder begeistert vom Vogelpfad

Der Pfad ist auch ein Programmpunkt der CVJM-Ferienfreizeit. Er soll den Kindern spielerisch Wissen über die heimische Tier- und Pflanzenwelt vermitteln. Wie groß ist der größte Vogel Deutschlands, wie sieht das Nest eines Vogels aus und was frisst eigentlich welcher Vogel? Alles spannende Fragen für junge Entdecker. Und bei den Kindern kommt der Pfad gut an.

Auf dem Vogelpfad bei Otterberg können Kinder an einer Station ihre eigene Größe mit der Flügelspannweiter heimischer Vogelarten vergleichen. SWR

Spannweiten der Vögel im Vergleich

Besonders die Station, die auf großen Holztafeln die Spannweiten verschiedener Vogelarten zeigt, ist bei den Kindern der Ferienfreizeit beliebt. Wer sich selbst vor die Tafeln stellt und seine Arme ausbreitet, bekommt ein Gefühl dafür, wie groß so mancher heimischer Vogel ist. Und natürlich vergleichen die Kinder auch, welche Flügelspannweite sie selbst hätten, wenn sie ein Vogel wären. "Die kleinste Kinder können zum Beispiel ein Waldkauz oder Rotmilan sein - die ältere Kinder können sogar bis an die Flügelspannweite eines Schwarzstorchs heranreichen", erklärt Marialuisa Predier.

Auf Initiative von Margit Obländer-Zech, der Vorsitzenden des CVJM Pfalz, ist der Vogelpfad Otterberg entstanden. SWR

Spielerische Wissensvermittlung

An anderen Stationen des 500 Meter langen Vogelpfades gibt es dann Wissenwertes zum Nestbau, zur Ernährung oder zur Größe des Reviers eines Milans. Margit Obländer-Zech ist Sozialpädagogin und Vorsitzende des CVJM Pfalz. Auf ihre Initiative hin entstand der Vogelpfad in Otterberg. Sie ist sehr stolz darauf, Ferienkindern oder auch Schulkassen einen solchen Pfad bieten zu können. Die Botschaft dahinter liegt ihr besonders am Herzen. Denn Kinder sollen durch das Wissen über die heimische Vogelwelt auch lernen, den Lebensraum der Tiere zu schützen.