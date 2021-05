In Zweibrücken findet heute eine Demonstration unter dem Titel "Solidarität mit Israel" statt.

Dazu aufgerufen hat die Junge Union. Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Tagen aufgrund des Nahostkonflikts in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gab, bei denen antisemitische Parolen geäußert wurden. Das wolle die Junge Union nicht unwidersprochen hinnehmen. Gerade in Zweibrücken, wo auch regelmäßig Demonstrationen der rechten Szene stattfinden, solle ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden. Die Demonstration beginnt um 17 Uhr vor der ehemaligen Synagoge in Zweibrücken. Dabei soll auch ein "Friedens-Graffiti" auf dem Bürgersteig enthüllt werden.