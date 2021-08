Auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern demonstrieren am Samstagnachmittag, von 15 bis 17 Uhr, Menschen für Frieden in Afghanistan - und zwar in Form eines Straßentheaters. Nach Angaben des Veranstalters soll in einer nachgestellten Gewaltszene das Leid von Familien im Krisengebiet veranschaulicht werden. Etwa 180 Teilnehmer werden erwartet. Seit gestern Abend dient die nur knapp 20 Kilometer entfernte Airbase Ramstein als Drehkreuz für schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan. Am Freitagabend kamen laut US-Armee die ersten 300 an. Aktuell könnten maximal 5.000 Menschen aufgenommen werden. Die Zahl der Plätze solle aber aufgestockt werden. 10.000 Plätze seien möglich.