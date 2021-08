per Mail teilen

In der Westpfalz beginnen am Freitag die Aktionstage unter dem Motto „Demenz – genau hinsehen“. Anlass ist der Welt-Alzheimer-Tag im September. Mit Infoständen und mehreren Veranstaltungen wollen verschiedene Institutionen in den kommenden Wochen unter anderem Tipps geben, wie man mit Demenz- und Alzheimer-Kranken umgeht.