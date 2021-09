Plakate von Demenz-Aktion vorm Pfalztheater in Kaiserslautern zerstört

Eigentlich soll die Aktion „Lauter(er) Denkanstöße“ auf das Thema Demenz aufmerksam machen. Plakate dazu hängen vor dem Pfalztheater. Bereits mehrfach wurden sie beschädigt. Das hat nun Konsequenzen.

„Wir sind entsetzt über diese sinnlose Zerstörungswut“, sagt Gerhard Heinelt vom Netzwerk Demenz Kaiserslautern. Erneut hätten Unbekannte jetzt die Banner vor dem Pfalztheater beschmiert und teilweise zerstört. Insgesamt hängen dort 28 Plakate - das Ganze ist eine gemeinsame Initiative des Netzwerks und des Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner.

Ein Plakat wurde demnach so stark beschädigt, dass es abgehängt werden musste. Andere wurden aufgeschlitzt und die Köpfe der abgebildeten Personen herausgeschnitten. „Dabei zeigen wir hier doch nichts Provokatives“, betont Heinelt.

Ingesamt hat die Demenz-Initiaitve Kaiserslautern 28 Plakate gemeinsam mit Thomas Brenner gestaltet. SWR

Mehrere Banner für "Lauter(er) Denkanstöße" nachbestellt

Für die Wanderausstellung „Lauter(er) Denkanstöße“ haben sich 55 Personen des öffentlichen Lebens in Stadt und Landkreis fotografieren lassen. Zu lesen ist auf den Plakaten außerdem ihr jeweils persönlicher Wunsch, wenn sie an Demenz erkranken sollten. „Wir haben jetzt nochmal fünf Banner nachbestellt“, berichtet Heinelt. Das könne so aber nicht weitergehen, dafür fehle dem Netzwerk das Geld.

Sind trinkende Jugendliche vor dem Pfalztheater das Problem?

Weil es sich jetzt schon um den vierten Vorfall dieser Art handelte, will das Netzwerk Demenz die Plakate am Pfalztheater in Kürze abhängen. „Der Standort hier macht einfach keinen Sinn mehr“, sagt Heinelt. Problematisch seien vor allem die Wochenenden, wenn sich viele Jugendliche in Feierlaune auf dem Platz vor dem Pfalztheater aufhielten. Das sehe man am Müll und den leeren Alkoholflaschen, die regelmäßig zurückblieben. Den jungen Leuten fehle aber eben auch ein geeigneter Treffpunkt, gibt Heinelt zu Bedenken. Außerdem wolle er niemanden unter Generalverdacht stellen.

Die Plakate vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern wurden bereits mehrfach zerstört. SWR

Plakate von Demenz-Aktion werden an anderen Orten gezeigt

Bei der Polizei hat das Netzwerk Demenz Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Um zu zeigen, dass wir das nicht hinnehmen“, erklärt Heinelt. Gleichzeitig werde die Wanderausstellung an einen anderen Ort im Kreis Kaiserslautern weiterziehen. Lediglich die Plakate, die derzeit am Schillerplatz an einem Bauzaun hängen, sollen vorerst bleiben. Hier hat es dem Netzwerk zufolge bislang keine Probleme gegeben.