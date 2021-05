Eine 34-Jährige ist am Sonntag bei Dellfeld in der Südwestpfalz mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, brannte das Auto vollständig aus. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und bargen die tote Frau. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet. Insgesamt seien 30 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt gewesen.