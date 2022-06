Die Kreisverwaltung Südwestpfalz lädt Seniorinnen und Senioren am Mittwoch zu einem Informationsabend zum Thema "Gut leben im Alter" ein. Im Dorfgemeinschaftshaus in Dellfeld halten verschiedene Experten und Mitarbeiter der Verwaltung zum Beispiel Vorträge über private Pflegeberatung, den Umgang mit Demenz und den Sinn von Pflegestützpunkten. Laut einem Sprecher der Kreisverwaltung ist der Kreis Südwestpfalz eine Region mit besonders vielen älteren Menschen. In den kommenden Wochen sollen Informationsabende dieser Art auch in anderen Gemeinden stattfinden.