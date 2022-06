Übung mit Deko-Waffen löst Polizeieinsatz aus

per Mail teilen

Kurioser Polizeieinsatz in Otterbach im Kreis Kaiserslautern: Ein Anwohner hatte am Samstagabend auf der Hauptstraße einen Mann mit einer "Langwaffe" gesehen und den Notruf gewählt. Neben Beamten verschiedener Polizeidienststellen kam sogar eine Streife der US-Militärpolizei zum vermeintlichen Tatort. Dort fand sich aber nur eine Gruppe von Männern, die mit "nicht schussfähigen historischen Dekowaffen" - so die Polizei - für ein traditionelles Brauchtumsfest übten. Die Männer seien einsichtig gewesen, hieß es. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass ihre Vorbereitungen die Polizei auf den Plan rufen könnten.