Im vergangenen Jahr kamen wegen der Corona-Pandemie schon weniger Gäste als sonst in die Hotels in der Westpfalz. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA sind in diesem Jahr die Zahlen nochmal gesunken.

Sendung am Mo. , 16.8.2021 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz