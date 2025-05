"Wo soll ich bitte jetzt noch parken!?" Mit dieser Frage müssen sich ab kommender Woche Pendler aus der Westpfalz beschäftigen. Das Parkhaus am Hauptbahnhof bleibt erst mal zu.

Parken in Kaiserslautern kann schon mal eine Herausforderung sein - oder geht in den privaten Parkhäusern ganz schön ins Geld. Kostenlose Stellplätze sind Mangelware und wer sein Auto bislang am Bahnhof geparkt hat, braucht jetzt so etwas wie ein kleines Wunder. Die Deutsche Bahn, beziehungsweise eine Tochtergesellschaft (Contipark), schließt das Parkhaus am Hauptbahnhof wegen Sanierungsarbeiten bis Anfang August.

Ein großes Ärgernis für Pendler. Ab dem 19. Mai ist das DB-Parkhaus in Kaiserslautern für Sanierungsarbeiten geschlossen. SWR

Stadt Kaiserslautern nicht informiert über Parkhaus-Schließung

Die Stadt Kaiserslautern teilt auf SWR-Anfrage mit, in der Verwaltung sei niemand "über die anstehende Renovierung und die damit verbundene Schließung des Parkhauses ab dem 19. Mai 2025" informiert worden. Auch das Referat Tiefbau als Betreiber des "dynamischen Parkleitsystems, in das das Parkhaus integriert ist", wisse von nichts. Da es sich um ein privat betriebenes Parkhaus handele, gebe es seitens der Stadt auch keinen Plan B. Mittlerweile habe es durch die Recherchen der Medien immerhin eine kurze Nachricht von der DB gegeben, so die Stadt.

Wo sind die Park-Alternativen in Kaiserslautern?

Wo also das Auto in den kommenden Wochen parken? Und zwar ohne Angst haben zu müssen, dass es abends abgeschleppt ist. Denn die Empfehlung der DB für anderweitige Parkmöglichkeiten sind wohl alles andere als ratsam. Ein nahe gelegener Supermarkt- oder privater Hotelparkplatz sind keine ernst zu nehmende Alternative. Hier droht sogar Abschleppgefahr. Einige Lokalpolitiker befürchten bereits Chaos in den umliegenden Wohngebieten. Dort sei ja jetzt schon oft alles zugeparkt, heißt es.

Im Zweifel auf öffentlichen Nahverkehr ausweichen

Auf Nachfrage bei den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) heißt es, ein Shuttle-Verkehr mit Bussen beispielsweise von den P&R Parkplätzen in KL-Ost oder dem Mitfahrerparkplatz im Westen der Stadt sei "nicht denkbar, nur weil die DB ein Parkhaus schließt", sagt Betriebsleiter Boris Flesch. So was sei schlichtweg nicht finanzierbar.

Der Betriebsleiter empfiehlt allen, die das Auto stehen lassen können, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Auch im Umland gebe es mögliche Stellplätze, um früher in die Bahn zu steigen. Beispielsweise in Schopp oder Hohenecken. Die perfekte Lösung für das Problem gebe es aber nicht, das untermauern sowohl die Stadt als auch die SWK.

Parken fällt auf Messeplatz wegen Maikerwe erst einmal aus

Es gebe aber auch Hoffnung: Das Dunkeltälchen könnte mit den Parkplätzen entlang der Bremerstraße am Fuße des Betzenbergs eine mögliche Alternative sein. Hier fährt die Linie 102 Richtung Bahnhof. Und auch vom Messeplatz fahre im hinteren Bereich die Linie 117 zum Lautrer Hauptbahnhof. "Wenn nicht gerade Kerwe ist, könnten Autofahrer dort auch parken", so die SWK. Die Maikerwe aber geht am 23. Mai los...

Dauerparker bekommen Monatsgebühr von der Bahn erstattet

Alle Dauerparker im DB-Parkhaus am Hauptbahnhof Kaiserslautern erhalten ihre monatliche Gebühr erstattet beziehungsweise zahlen sie gar nicht erst. Unter den Scheibenwischern der heute noch dort parkenden Autos klemmen aktuell kleine rote Kärtchen. Gutscheine, um nach der Wiedereröffnung einen Tag kostenlos das Parkhaus nutzen zu können.

Mit diesen Tages-Park-Gutscheinen will die Bahn die Kunden in Kaiserslautern milde stimmen. Eine Bahnsprecherin bittet um Verständnis für die Sanierungsmaßnahmen. SWR

Eine kleine Wiedergutmachung für das von vielen Pendlern erwartete wochenlange Parkchaos, hunderte Meter Koffer schleppen durch Lautern oder im schlimmsten Fall ein abgeschlepptes Auto, weil man der Parkempfehlung der DB gefolgt ist. Das geht besser, finden viele Pendler.