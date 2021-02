per Mail teilen

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern wird ab April eine veränderte Datenbank zu gewalttätigen Fußballfans testen. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium mitgeteilt. In der Datensammlung namens “Szene Kundige Beamte“ sollen im Vergleich zur bestehenden Version künftig keine Daten von Begleitpersonen der übergriffigen Fans mehr gespeichert werden. Außerdem werden Fußballanhänger benachrichtigt, wenn sie in die Datenbank aufgenommen werden. Nach Angaben des Innenministeriums sei Kaiserslautern bewusst ausgewählt worden, denn in der Region gebe es mit der eigenen Fußballszene und den nahegelegenen Städten Mannheim und Karlsruhe einige gewaltbereite Fußballfans.