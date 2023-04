Das sagen Menschen in Kaiserslautern zum Wegfall der Maskenpflicht

per Mail teilen

Endlich! Oder, oh nein? Die Westpfalz lockert die Maskenpflicht. Doch wer zieht mit? Eine SWR-Umfrage in Kaiserslautern...

Die Politik hat entschieden: Seit dem 3. April muss an vielen Orten keine Maske mehr getragen werden, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Zum Beispiel im Supermarkt oder beim Bummel durch die Geschäfte der Innenstadt. Und das obwohl sich die Infektionszahlen weiter auf einem hohen Niveau bewegen.

Viele Menschen in Kaiserslautern wollen sich weiter vor Corona schützen

Ein Rundgang durch die Innenstadt von Kaiserslautern am Montagvormittag offenbart: Viele Menschen tragen nach wie vor eine medizinische Maske. Teilweise, weil Einzelhändler von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Maske weiter anordnen. Viele Westpfälzer tragen die Mund-Nasen-Bedeckung allerdings auch freiwillig, weil sie sich weiter vor einer Ansteckung schützen wollen.

"Dass im Fußballstadion die Maske wegfällt, finde ich gut."

Allerdings gibt es auch Menschen, die froh sind, die Maske nicht mehr ständig aufsetzen zu müssen. Der Besuch im Fritz-Walter-Stadion zum Beispiel mache wieder mehr Spaß und sei nicht mehr so einschränkend wie mit Maske, erzählt ein Passant.

Verpflichtend bliebt die Maske vorerst weiter in Bus und Bahn, außerdem in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen. Damit hatte in unserer Umfrage niemand ein Problem.