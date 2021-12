3G-Regel am Arbeitsplatz. 2G-Plus in Restaurants und Bars. Nun brauchen wieder mehr Menschen einen offiziellen Corona-Schnelltest. Die Teststellen in der Westpfalz sind ausgelastet.

Sendung am Di. , 7.12.2021 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz