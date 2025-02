Vor gut einem halben Jahr wurde in der Kita im Kaiserslauterer Stadtteil Erfenbach das komplette Personal ausgetauscht. Das sei der richtige Schritt gewesen, sagt die Stadtverwaltung.

Damals hieß es seitens der Stadt, die Mitarbeiterinnen seien zerstritten gewesen. Die Erzieherinnen hatten das gegenüber dem SWR aber abgestritten . Auch Eltern hatten sich damals zu Wort gemeldet: Eine Mutter sagte beispielsweise, dass sie es nicht gut fand, wie die Stadt mit den Erzieherinnen umging. Sie hätten sich immer gut um die Kinder gekümmert. Ein Vater bestätigte das. Trotzdem wurde das komplette Personal versetzt und diesen Schritt bereut die Stadtverwaltung Kaiserslautern nicht.

"Tatsächlich wurde mittlerweile zum Beispiel durch Erzählungen von Kindern deutlich, dass diese mehr von den Konflikten mitbekommen haben als gedacht. Daher bewerten wir die Maßnahme trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten, die damit einhergingen, auch rückblickend als notwendig und richtig", erklärt eine Pressesprecherin der Stadt.

Drei Kinder wurden abgemeldet

Die Stimmung in der Einrichtung sei jetzt sehr gut. Bei der diesjährigen Elternausschuss-Versammlung im Januar gaben Eltern laut Stadt die Rückmeldung, dass die Kinder viel fröhlicher in den Kindergarten kommen. Das sei längere Zeit nicht so gewesen. Doch die Situation in der Kita Lummerland war an einigen Eltern und Kindern nicht spurlos vorbeigegangen. Drei Kinder wechselten zum Start des Kitajahres 2024/25 die Einrichtung. "Bei diesen Kindern kamen allerdings gleich mehrere Gründe zusammen. Dies waren neben den anstehenden personellen Veränderungen auch der Wunsch nach einem anderen Konzept, einer wohnortnäheren Kita oder einem direkt startenden Vorschulprogramm", so die Stadtverwaltung.

Leitung der Kita in Erfenbach fehlt noch

Seit November ist das Personal in der Kita jetzt wieder fast vollständig. Fünf Erzieherinnen arbeiten seit November in der Kita Lummerland - eine 75-Prozent-Stelle könnte noch besetzt werden. Außerdem soll bald noch die Stelle der Kita-Leitung ausgeschrieben werden. Aktuell gibt es nur eine kommissarische Leitung.