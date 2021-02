Offiziell tritt Dorothee Wüst am 1. März ihr neues Amt als pfälzische Kirchenpräsidentin an. Am Sonntag wurde sie aber schon mal ganz praktisch eingeführt: in einem Gottesdienst in der Speyerer Gedächtniskirche. Dabei rief sie zu mehr gegenseitiger Achtung in der Gesellschaft auf. mehr...