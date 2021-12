Das ändert sich für Hundebesitzer in Kaiserslautern und Pirmasens

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Montag eine Entscheidung getroffen, die Hundebesitzer in Kaiserslautern gar nicht freuen dürfte. Denn es geht an ihren Geldbeutel.

Wer sich während der Corona-Pandemie einen Hund zugelegt hat, dürfte sich in Kaiserslautern nun zum ersten Mal ärgern. Denn die Stadt erhöht ab dem kommenden Jahr die Hundesteuer. Herrchen und Frauchen in der Stadt müssen künftig zwischen 18 und 30 Euro pro Hund mehr zahlen. Das heißt zum Beispiel, dass die Steuer für den "Ersthund" von 102 auf 120 Euro jährlich steigt. Außerdem will die Stadt ab Sommer 2022 Hundemarken in Kaiserslautern einführen, die in Zukunft die Kontrollen erleichtern sollen. Diese Marken müssen Besitzer dann am Halsband oder Geschirr ihres Hundes befestigen. Auch in Pirmasens müssen sich Hundebesitzer umstellen Wer in Pirmasens wohnt und mit seinem Hund Gassi geht, sollte künftig immer einen Kotbeutel dabei haben, denn sonst wird es teuer. Die Stadt führt nämlich nun eine Kotbeutel-Pflicht ein. Wer keinen Beutel dabei hat und vom Ordnungsamt erwischt wird, muss künftig zahlen. 20 Euro verlangt die Stadt dafür. Die neue Regel soll dazu beitragen, Pirmasens sauber zu halten. Den Hunden wird es egal sein. Herrchen und Frauchen aber nicht.