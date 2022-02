Darum muss ein Landwirt aus Horschbach seine Mitarbeiter entlassen

Landwirt Volker Schubert aus Horschbach kann, was eigentlich nur große Raffinerien können: Er stellt aus Rapsöl CO2-neutralen Kraftstoff her. Jetzt muss er damit aufhören. Wegen der EU.

Volker Schubert blickt wehmütig auf seine grüne Rapsölmühle. Normalerweise läuft sie auf Hochtouren und presst kleine, schwarze Rapssamen zu wertvollem Rapsöl. Das vertreibt der Landwirt aus Horschbach seit mehr als zehn Jahren auch als Kraftstoff für Landmaschinen. Der Rapsöl-Kraftstoff ist CO2-neutral und damit umweltfreundlicher, als wenn die Maschinen mit Diesel fahren würden. Doch jetzt steht das große, metallene Gewinde der Rapsölmühle still. Der Grund: Schubert darf das Rapsöl nicht mehr als Kraftstoff vertreiben. Seine EU-Zertifizierung läuft aus. Um den Kraftstoff von der EU erneut genehmigen zu lassen, müsste der Landwirt nicht nur mehrere Tausend Euro im Jahr zahlen. Auch der bürokratische Aufwand sei mit der Zeit so groß geworden, dass er ihn nicht mehr stemmen könne, sagt Schubert.

CO2-neutraler Kraftstoff: Aufwendige Herstellung

Dabei ist der Landwirt kreativ und in Horschbach (Landkreis Kusel) bekannt als Tüftler. In seiner Werkstatt auf dem Hof stellt Schubert viele Einzelteile für seine Produktionsanlagen selbst her. Die Mühle presst Rapsöl für die Lebensmittelindustrie. Dabei fällt Viehfutter aus den Resten der Rapssamen ab. Das verfüttern die Landwirte der Umgebung ihren Milchkühen. Durch viel Tüftelei gelingt Schubert im Jahr 2010 dann das, was sonst nur große Raffinerien erreichen. Der Landwirt baut eine alte Weinfilteranlage so um, dass sie die für Motoren schädlichen Schwebstoffe aus dem Rapsöl herausfiltert. Schubert kann damit sein Rapsöl als CO2-neutralen Kraftstoff zertifizieren lassen. Zumindest bis jetzt.

Durch aufwendige Filtration ist es Landwirt Volker Schubert gelungen, aus seinem Rapsöl Krafstoff zu produzieren, mit dem Dieselmotoren fahren können. SWR

Der Landwirt führt den Hof in Horschbach in der elften Generation gemeinsam mit seiner Frau. Auch sein jüngster Sohn arbeitete mit. Doch wie allen landwirtschaftlichen Betrieben im Mittelstand setzen auch ihm die immer strengeren Gesetze zu, sagt Schubert: "In den amerikanischen Großmühlen wird einfach ein Mann eingestellt und setzt die bürokratischen Anforderungen um. Das können wir hier nicht leisten." Ohne Zertifizierung kann Schubert sein Rapsöl nicht mehr als CO2-neutralen Kraftstoff verkaufen. Wegen der "schwachsinnigen Bürokratie" der EU würde es langfristig immer schwerer, den Betrieb zu halten. Seinen Sohn habe er deshalb vor zwei Monaten entlassen müssen. Ein anderer Mitarbeiter ging bereits im vergangenen Jahr.

Erfolgreiche Kreislaufwirtschaft im Kreis Kusel

Damit endet eine für Schubert erfolgreiche Kreislaufwirtschaft rund um Horschbach im Landkreis Kusel. Der Landwirt erklärt: "Bisher war es so: Ich bringe einem benachbarten Landwirt mein Rapsöl, mit dem er sein Blockkraftheizwerk betreibt und bringe ihm meinen Rapskuchen, damit er seine Kühe füttern kann", so Schubert. Die Rapskuchen würden gentechnisch verändertes Sojaschrot ersetzen. Bei dessen Produktion würde auch der Regenwald teilweise abgeholzt. "Auf dem Rückweg zu meinem Hof nehme ich dann die Rapssaat wieder mit, die ich auf dem Hof zu Öl und Rapskuchen presse und der Kreislauf beginnt von vorne."

Das Rapsöl für den Dieselmotor ist noch feiner filtriert als übliches Salatöl. SWR

Der Landwirt ist frustriert, dass er diesen Kreislauf wegen "unsinniger Bürokratie der EU" nun beenden muss: "Die anderen Landwirte fahren dann wieder Diesel und gehen zurück zum gentechnisch veränderten Sojaschrot." Das mache die ambitionierten Klimaziele der EU für den Landwirt unglaubwürdig.