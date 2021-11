Kita könnte nach Corona-Ausbruch wieder öffnen

Nach einem Corona-Ausbruch an der Kita in Dannenfels im Donnersbergkreis, werden am Dienstag mehrere Personen getestet, die aktuell in Quarantäne sind. Sollten alle Tests negativ ausfallen, könnte die Kita nach Angaben der Kreisverwaltung übermorgen wieder öffnen.

Die Einrichtung war geschlossen worden, nachdem es im Umfeld der Kita sieben positive Corona-Fälle gegeben hatte.