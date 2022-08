Zwei Unfälle an Felsen im Dahner Felsenland

Gleich zwei Unfälle hat es am Donnerstag an Felsen im Dahner Felsenland gegeben. Ein Kletterer und eine Wanderin waren abgestürzt.

Nach Angaben der Polizei war die Wanderin zusammen mit ihrem Ehemann auf einer Wanderung im Dahner Felsenland. Die Frau stürzte dabei vom Lämmerfelsen. Vermutlich, so die Polizei, beim Versuch ein Landschaftsfoto zu schießen.

Die 57-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 26 Kräften, sieben Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber.

Kletterer stürzt von Felsen

Auch am Felsen "Braut und Bräutigam" im Dahner Felsenland gab es am Donnerstag einen Unfall. Laut Polizei hatten am Nachmittag zwei erfahrene Kletterer versucht den Felsen "Braut und Bräutigam" zu besteigen. Nach ersten Ermittlungen habe sich ein Sicherungshaken gelöst. Dadurch fiel einer der Kletterer zwei bis drei Meter in die Tiefe. Erst dann habe das Sicherungsseil gegriffen.

Der Kletterer habe sich mehrere Verletzungen zugezogen, die aber nicht lebensbedrohlich seien. Auch hier war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Dafür musste die Hasenbergstraße kurzfristig gesperrt werden.