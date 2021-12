per Mail teilen

Bei einem Unfall zwischen Dahn und Reichenbach (Landkreis Südwestpfalz) sind am Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die B427 musste voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt. Polizei Pirmasens

Der Unfall ereignete sich am Vormittag auf der Bundesstraße zwischen Dahn und Reichenbach. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Autofahrer in einer Kurve auf der B427 aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in ein anderes Auto.

Vollsperrung der B427 zwischen Dahn und Reichenbach

Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs musste nach Polizeiangaben mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie wurde ebenso wie der Unfallverursacher schwer verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Bergungsarbeiten musste die B427 voll gesperrt werden. Die Umleitung führt laut Polizei über die Kreisstraße nach Erfweiler.