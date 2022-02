Das neue Gastgeberverzeichnis für das Dahner Felsenland ist ab sofort auch online abrufbar. Wie die Tourist-Information in Dahn mitteilt, finden Urlauber darin ein umfangreiches und aktuelles Angebot an Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätzen. Verbandsbürgermeister Michael Zwick (CDU) geht erneut von einer starken Nachfrage nach Urlaub im Dahner Felsenland aus. Trotz der Corona-Pandemie hätten auch in den vergangenen beiden Jahren viele Menschen ihre Freizeit in der Region verbracht. Die gedruckte Variante des Gastgeberverzeichnisses ist bereits seit Dezember erhältlich.