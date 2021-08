In Dahn hat ein 31 Jahre alter Mann versucht, einen Zigarettenautomaten auszugraben. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen erstmals am Sonntag gemeldet, dass jemand in der Nacht versucht haben muss, die Betonverankerung des Automaten auszuheben. In der Nacht zum Montag wurde die Polizei erneut alarmiert und konnte in der Nähe des Gerätes einen Verdächtigen festnehmen. Am Tatort hätten noch Hammer, Stemmeisen und ein Handtuch gelegen. Der 31-Jährige Mann gab laut Polizei zu, dass er den Zigarettenautomaten ausgraben, wegschleppen und aufbrechen wollte.