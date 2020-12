Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei im Dahner Felsenland alle Hände voll mit Wildcampern zu tun. Am langen Pfingstwochenende wollen die Beamten verstärkt kontrollieren.

In der Südwestpfalz gab es am vergangenen Wochenende mindestens 28 Verstöße von Wildcampern. (Symbolbild) Imago imago images / Panthermedia

Der Inspektionsleiter der Dahner Polizei, Klaus Flieger, geht davon aus, dass sich auch an diesem Wochenende Camper mit ihren Wohnwagen oder Wohnmobilen einfach in den Pfälzerwald stellen - und nicht auf die Campingplätze. Das Problem beobachte er schon seit 2017.

Besonders viele Verstöße seit März

In den vergangenen drei Monaten nahm die Polizei in Dahn allerdings besonders viele Verstöße auf. Seit März wurden 152 Wildcamper in Wohnmobilen erwischt. Zurzeit ist die Polizei verstärkt auf Streife. Sie kontrolliert außerdem, ob sich Personen an die Corona-Vorgaben halten.

Nicht nur in Dahn, sondern auch in anderen beliebten Campingregionen wie zum Beispiel in Clausen beschweren sich Campingplatzbetreiber über die Wildcamper. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz teilte auf Anfrage mit, dass die einzelnen Verbandsgemeinden für die Kontrollen zuständig seien. Das Ordnungsamt in Dahn ist aber nicht durchgehend besetzt, deshalb gibt es Absprachen mit der Polizei.

Bürgermeister will Schilder aufstellen lassen

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Michael Zwick (CDU), geht davon aus, dass viele Camper gar nicht wissen, dass sie ihre Wohnwagen oder Wohnmobile nicht so einfach in den Wald stellen dürfen. Er setzt jetzt auf Prävention: An allen Touristenparkplätzen sollen Hinweisschilder aufgehängt werden. Außerdem will sich Michael Zwick dafür einsetzen, dass mehr Stellplätze für Camper mit Wohnmobilen eingerichtet werden.