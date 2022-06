per Mail teilen

In Dahn in der Südwestpfalz war am Donnerstagvormittag für mehr als eine Stunde der Strom ausgefallen. Nach Angaben eines Sprechers der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland war der gesamte Ort ohne Strom. Die Ursache für den Stromausfall sei noch unbekannt. Die Pfalzwerke hatten zuvor mitgeteilt, dass ihnen keine Meldung über eine Störung vorliegt.