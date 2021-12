Hersteller aus Dahn ruft Mädchen-Schuh zurück

per Mail teilen

Der Schuhhersteller Däumling aus Dahn ruft eine bestimmte Sandale für Mädchen zurück. Bei einer Untersuchung wurde ein Giftstoff gefunden.

So sieht der Schuh aus, den der Hersteller aus Dahn zurückruft. Däumling Schuhfabrik

Nach Angaben der Firma Däumling aus Dahn handelt es sich dabei um die Mädchensandale mit dem Namen "Virginia". Sie trägt die Modellnummer 34007/1, die Farbe nennt sich "Tomaia giallo" und hat die Nummer 79. Nach Angaben des Herstellers sind keine weiteren Schuhe aus der Produktion betroffen.

Chrom VI in Schuhen aus Dahn gefunden

Wie die Firma Däumling mitteilte, wurde bei einer stichprobenartigen Untersuchung in dem Schuh der chemische Stoff "Chrom VI" gefunden. Er wird normalerweise als Oxidationsmittel genutzt - zum Beispiel bei der Galvanisierung oder in Holzschutzmitteln. Wie der Stoff in die Schuhe kam, ist nicht bekannt. Chrom VI kann nach Angaben der Firma allergische Reaktionen auslösen.

Wer eine solche Sandale zuhause hat, kann sie in die Filiale in Dahn zurück bringen und bekommt den vollen Kaufpreis erstattet. Nach Angaben von Däumling muss noch nicht einmal der Kassenbon vorgezeigt werden