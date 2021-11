Felsenland-Klinik in Dahn wird einziges Krankenhaus für Booster-Impfungen in der Westpfalz

Die Felsenland-Klinik in Dahn wird künftig als einziges Krankenhaus in der Westpfalz für die Corona-Drittimpfungen zuständig sein. Kritik an dieser Entscheidung kommt aus der Südwestpfalz.

Die Felsenland-Klinik ist laut dem am Mittwoch in Mainz vorgestellten Fünf-Punkte-Plan des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums eines von 18 Krankenhäusern im Land, in denen die sogenannte Booster-Impfung angeboten wird. Damit ist die Dahner Klinik die einzige in der Westpfalz, die bei den Booster-Impfungen unterstützen soll.

Kritik an Dahn als einzigem Standort für Booster-Impfungen

Politiker aus der Südwestpfalz kritisieren die Entscheidung, die Felsenland-Klinik in Dahn als einzigen Standort für Corona-Drittimpfungen zu nutzen. Die Landrätin Susanne Ganster (CDU) und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) zeigten sich nach eigener Aussage verwundert über die Auswahl.

Im Dahner Stadtzentrum seien unter anderem die Parkmöglichkeiten deutlich schlechter als am bisherigen Impfzentrum in Pirmasens. Insbesondere zu Stoßzeiten werde das zu Problemen führen. Ganster und Zwick betonten, dass das Impfzentrum in Pirmasens jederzeit wieder schnell öffnen könne.

Zahl der Impfbusse soll verdoppelt werden

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind auch wieder mobile Impfteams unterwegs, um beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen bei der Drittimpfung zu unterstützen. Das Land plant außerdem, das Impfbus-Angebot auszubauen. Nachdem die Nachfrage in den vergangenen Tagen beispielsweise in Kaiserslautern und Pirmasens groß war, soll außerdem die Zahl der Impfbusse verdoppelt werden. So sollen bis Jahresende noch etwa 500 Termine angeboten werden.