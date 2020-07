Im Kreis Südwestpfalz ist zum ersten Mal seit gut zwei Monaten wieder ein Mensch corona-positiv getestet worden. Das Virus wurde bei einem Mann nachgewiesen, der in einer Asylunterkunft in Dahn lebt.

Wie der Kreis mitteilt, hat sich ein 31-jähriger Mann mit dem Coronavirus infiziert. Die Asylunterkunft in der er lebt und zwei weitere Asylunterkünfte in Dahn seien unter Quarantäne gestellt worden. Rund 70 Bewohner - darunter auch Kinder - sollen auf Corona getestet werden. Dazu seien mobile Teams des Gesundheitsamtes am Donnerstag in den Unterkünften unterwegs gewesen. Verbandsbürgermeister Michael Zwick (CDU) sagte, dass sich die Gemeinde nun um die Bewohner kümmern wird.

"Wir werden die betroffenen Personen selbstverständlich auch betreuen und werden versuchen, sie auch entsprechend zu informieren und in die richtige Bahn zu bringen." Verbandsbürgermeister Michael Zwick

Auch Jobcenter geschlossen

Die Quarantäne hat nach Angaben des Kreises Südwestpfalz auch Auswirkungen auf das Jobcenter in Dahn, das im gleichen Gebäude wie eine der Asylunterkünfte untergebracht ist. Im Jobcenter können bis auf Weiteres keine Termine stattfinden. Die Mitarbeiter sind vorerst nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

Situation in Dahn unter Kontrolle?

Verbandsbürgermeister Zwick zeigte sich zuversichtlich, dass die Gemeinde die Situation unter Kontrolle haben und eine Ausbreitung des Virus verhindert werden könne. Polizei, Ordnungsamt und ein Sicherheitsdienst würden die Einhaltung der Quarantäne prüfen. Seit Ende April hatte es im Wasgau keinen nachgewiesenen Corona-Fall mehr gegeben. Bis dahin hatten sich 22 Menschen in der Verbandsgemeinde nachweislich mit dem Virus infiziert.